İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi
Planlı olarak yapılan arıza ve bakım çalışmaları kapsamında 5 Mart 2023 tarihinde yapılacak elektrik kesintileri belli oldu. Vatandaşlar elektrik ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırırken hangi ilçelerde ve hangi saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.
Peki, 5 Mart 2023 hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 5 Mart 2023 elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbulluları uyardı. Arıza ve bakım çalışmaları kapsamında yapılan elektrik kesintileri açıklandı. Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belli oldu. Vatandaşların elektrik ne zaman gelecek sorusunun yanıtı verildi.
ARNAVUTKÖY
NO: 34737972
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/03/2023 01:00:00 - 05/03/2023 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34742246
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk / ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 05/03/2023 09:30:00 - 05/03/2023 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 34741141
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, HUZUR, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, YALI, ÇİMENLİ, İSKELE sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, TEL sk bölgelerinde 05/03/2023 09:00:00 - 05/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34741143
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, LİMON, MUTLU sk bölgelerinde 05/03/2023 13:00:00 - 05/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 34741424
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 05/03/2023 09:00:00 - 05/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34741426
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1392., 1485., 1486., 1487., 1488., 1490., 1492., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / GÜNEŞLİ mah 1334., FEVZİ ÇAKMAK sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 5.HÜRRİYET sk bölgelerinde 05/03/2023 09:00:00 - 05/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34740774
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 05/03/2023 09:00:00 - 05/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34740775
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 05/03/2023 09:00:00 - 05/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34728576
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459. sk bölgelerinde 05/03/2023 09:00:00 - 05/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34740684
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2442., 2443., 2446. sk bölgelerinde 05/03/2023 11:00:00 - 05/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 34740497
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 05/03/2023 00:01:00 - 05/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34740498
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ, YAĞ İSKELESİ sk bölgelerinde 05/03/2023 00:01:00 - 05/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34740496
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah GÜMRÜK İSKELESİ sk bölgelerinde 05/03/2023 00:01:00 - 05/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34742234
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah PLEVNE sk / VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ, HASTANE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 05/03/2023 14:00:00 - 05/03/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 34740634
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBRU, GÜL sk / KONAKLAR mah AKASYALI, BÜYÜKDERE, EMEK, FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL, GÜNEBAKAN, GÜNEŞ, LADİN, MİMOZA, ORG. İZZETTİN AKSALUR, OYAK SİTESİ, SÖĞÜT, İHSAN HİLMİ ALANTAR, ŞEBBOY, ŞEHİT YALÇIN AYDIN sk / LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, CENGİZHAN, DUYGU, DİDEM, EBULULA MARDİN, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GAZETECİ ÜMİT DENİZ, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SEDİR, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, UĞUR MUMCU, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ÜLGEN, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 05/03/2023 10:00:00 - 05/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.