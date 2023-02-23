İstanbul için risk tahminleri hazırlandı: Şişli depreme dayanıklı mı?
Uzmanların İstanbul depremi hakkında uyarılar vermesinden sonra ilçelerin deprem risk haritaları gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Şişli depreme dayanıklı mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında vatandaşların bilmesi gereken tüm konuları detaylı bir şekilde açıkladı. İşte Şişli hakkında merak edilen; "İstanbul Şişli depreme dayanıklı mı? Şişli'de deprem riski nedir?" sorularının yanıtları ve Şişli deprem riski ve dayanıklılık haritası!
İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU
“İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)
İstanbul iline bağlı olan Şişli’nin yüz ölçümü 35 km2’dir. İlçenin kuzeydoğusunda Kağıthane, batısında Beşiktaş, güneybatısında Beyoğlu yer almaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu 279,817’dir ve 25 mahallesi bulunmaktadır.
Şişli ilçesi yapım yılına göre bina dağılımları şu şekildedir; 1980 öncesi 10.601 adet (%51), 1980-2000 arası 8.487 adet (%41), 2000 yılı sonrası 1601 adet (%8).