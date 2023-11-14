İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçe için saat verildi

ZEYTİNBURNU

NO: 35146210

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk bölgelerinde 14/11/2023 01:30:00 - 14/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35146205

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 14/11/2023 01:30:00 - 14/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35146206

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS MALTEPE YOLU, MALTEPE KIŞLA sk bölgelerinde 14/11/2023 01:30:00 - 14/11/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35150065

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 11, MODABAĞ 2, MODABAĞ 3, MODABAĞ A, RÜSTEM BALKAN sk bölgelerinde 14/11/2023 09:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148607

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, GÜVERCİN, SÜBYAN MEKTEBİ, ÇEKMECE, ÜMRAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah AMBARLAR sk bölgelerinde 14/11/2023 09:30:00 - 14/11/2023 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35150060

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 11/1., 55., 55/2., 56., 65/2., 65/3., 65/A, 65/D, 67., BEKİR SUBAŞI sk / SÜMER mah 27/9., 56., 65/3., 65/4., 65/4A, 65/4A ÇIKMAZ, 67. sk / YEŞİLTEPE mah 264., 268., 55., 55/4., 56., 56/1., 56/2., 56/2A, 56/3., 56/4., 56/5., 56/6., 56/7., 56/A, 56/B, 57., 57/13., 57/20., 57/21., 57/4., 57/5., 57/6., 57/7., 57/A, 74/3., BEKİR SUBAŞI, ŞEHİT ER MURAT GÜVEN sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35148741

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 14/11/2023 10:00:00 - 14/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.