İstanbul beyaz örtüyle kaplandı

İstanbul beyaz örtüyle kaplandı. Zaman zaman yoğunluğunu artıran kar yağışı İstanbullulara zor anlar yaşattı. İşte megakenti etkisi altına alan kar yağışından kareler...

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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı - Resim: 1
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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı - Resim: 2
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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı - Resim: 3
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İstanbul beyaz örtüyle kaplandı - Resim: 4
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