Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü deprem senaryosunda Avcılar'da yaşanacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryoda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları analiz edildi.

Avcılar'ın Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 452 bin 132. İlçenin 10 mahallesi bulunuyor.

İşte Avcılar'ın deprem risk haritası, ilçedeki olası hasarlar ve can kayıpları...