Deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü deprem senaryosunda Avcılar'da yaşanacaklar
Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi derinden sarsarken beklenen İstanbul depremi için hazırlıkların yetersiz olması endişeleri artırıyor. 1999'da Marmara depremlerinde yıkımla karşılaşan Avcılar'ın da bugünkü durumu merak ediliyor. İşte Avcılar'ın deprem risk haritası...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryoda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları analiz edildi.
Avcılar'ın Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 452 bin 132. İlçenin 10 mahallesi bulunuyor.
İşte Avcılar'ın deprem risk haritası, ilçedeki olası hasarlar ve can kayıpları...
İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı.
Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;
Çok hasarlı: 233
Ağır hasarlı: Bin 261
Orta hasarlı: 5 bin 545
Hafif hasarlı: 9 bin 285
İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Avcılar'daki can kaybı rakamları hakkında değerlendirme de yer aldı.