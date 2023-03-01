Arnavutköy'ün deprem risk haritası belli oldu: İşte en kötü senaryoda ilçede öngörülen hasar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen bina hazarları ve olası can kayıpları analiz edildi. Kitapçıkta en kötü felaket senaryosu olarak olası İstanbul depreminin 7,5 büyüklüğündeki olduğu ve gece saatlerinde gerçekleştiği esas alındı.