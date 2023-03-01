Arnavutköy'ün deprem risk haritası belli oldu: İşte en kötü senaryoda ilçede öngörülen hasar

Kahramanmaraşlı depremlerde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesi Türkiye'yi yasa boğarken afetlere hazırlıksız olan İstanbul'da beklenen deprem yeniden gündemde. Arnavutköy de deprem risk haritası merak edilen ilçeler arasında yer aldı.

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Arnavutköy'ün deprem risk haritası belli oldu: İşte en kötü senaryoda ilçede öngörülen hasar - Resim: 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen bina hazarları ve olası can kayıpları analiz edildi. Kitapçıkta en kötü felaket senaryosu olarak olası İstanbul depreminin 7,5 büyüklüğündeki olduğu ve gece saatlerinde gerçekleştiği esas alındı. 
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Arnavutköy'ün deprem risk haritası belli oldu: İşte en kötü senaryoda ilçede öngörülen hasar - Resim: 2

 Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 282 bin 488 olan ve 38 mahallesi bulunan Arnavutköy ilçesinin deprem risk haritası...

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Arnavutköy'ün deprem risk haritası belli oldu: İşte en kötü senaryoda ilçede öngörülen hasar - Resim: 3

Buna göre Arnavutköy'deki binalar üzerine raporda öngörülen hasarlar şöyle oldu:

Çok hasarlı: 41

Ağır hasarlı: 243

Orta hasarlı: Bin 704

Hafif hasarlı: 4 bin 950

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Arnavutköy'ün deprem risk haritası belli oldu: İşte en kötü senaryoda ilçede öngörülen hasar - Resim: 4

İBB'nin analizinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için öngörülen can kaybı ve yaralı sayısı da yer alıyor.

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