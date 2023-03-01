Arnavutköy'ün deprem risk haritası belli oldu: İşte en kötü senaryoda ilçede öngörülen hasar
Kahramanmaraşlı depremlerde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesi Türkiye'yi yasa boğarken afetlere hazırlıksız olan İstanbul'da beklenen deprem yeniden gündemde. Arnavutköy de deprem risk haritası merak edilen ilçeler arasında yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen bina hazarları ve olası can kayıpları analiz edildi. Kitapçıkta en kötü felaket senaryosu olarak olası İstanbul depreminin 7,5 büyüklüğündeki olduğu ve gece saatlerinde gerçekleştiği esas alındı.
Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 282 bin 488 olan ve 38 mahallesi bulunan Arnavutköy ilçesinin deprem risk haritası...
Buna göre Arnavutköy'deki binalar üzerine raporda öngörülen hasarlar şöyle oldu:
Çok hasarlı: 41
Ağır hasarlı: 243
Orta hasarlı: Bin 704
Hafif hasarlı: 4 bin 950
İBB'nin analizinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için öngörülen can kaybı ve yaralı sayısı da yer alıyor.