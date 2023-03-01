Adalar'ın deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda yaşanacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryoda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları analiz edildi.

Adalar'ın Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 16 bin 690 olan. İlçenin mahalleleri ise Büyükada'da Maden ve Nizam, ayrıca Kınalıada, Burgazada, Heybeliada.

İşte Adalar'ın deprem risk haritası, ilçedeki olası hasarlar ve can kayıpları...