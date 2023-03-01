Adalar'ın deprem risk haritası ortaya çıktı: İşte en kötü senaryoda yaşanacaklar
Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce yurttaşın yaşamını yitirmesinin ardından olası İstanbul depremi yeniden gündemde. Yurttaşlar İstanbul'da yaşadıkları ilçelerin depreme dayanıklı olup olmadığını merak ediyor. İşte göre Adalar'ın deprem risk haritası...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan "Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"nda ilçelerin 7,5 büyüklüğündeki bir depremin gece saatlerinde gerçekleştiği en kötü senaryoda megakentin ilçelerinin deprem riski, meydana gelmesi beklenen yapı stoku hasarları ve olası can kayıpları analiz edildi.
Adalar'ın Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre nüfusu 16 bin 690 olan. İlçenin mahalleleri ise Büyükada'da Maden ve Nizam, ayrıca Kınalıada, Burgazada, Heybeliada.
İşte Adalar'ın deprem risk haritası, ilçedeki olası hasarlar ve can kayıpları...
İBB'nin analizinde mahalle mahalle binalar için 7.5 büyüklüğünde depremde olası can kaybı ve hasarlar yer aldı.
Buna göre binalar üzerine olası tahminler şöyle oldu;
Çok hasarlı: 413
Ağır hasarlı: 743
Orta hasarlı: Bin 894
Hafif hasarlı: Bin 842
İBB'nin analizinde hata paylarının da olduğu vurgulanarak olası afette Adalar'daki can kaybı rakamları hakkında değerlendirme de yer aldı.