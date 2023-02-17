İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökçe'den 'İstanbul' uyarısı: "Bütün bütçeyi harcasak bile..."
İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, olası İstanbul depremine ilişkin olarak alınması gereken tedbirler hakkında "Biz belediyenin bütçesinin tamamını ayırsak İstanbul’daki yapı stokunu ayağa kaldırıp yenileme şansına sahip değiliz." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bir kez daha gündeme gelen olası İstanbul depremi konulu çalışma yapacak Bilim Kurulu ile bir araya geldi.
tv100 canlı yayınına katılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe şunları söyledi:
"Vatandaşımız, ‘Oturduğum evde güvenli nasıl oturabilirim?’ anlamında bir düşünce ve hareket planına başladı. Biz belediyenin bütçesinin tamamını ayırsak İstanbul’daki yapı stokunu ayağa kaldırıp yenileme şansına sahip değiliz."
"Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının önemli bir bölümünü ayırsanız da İstanbul’un sorununu 3-4 yılda çözebileceğiniz bir durum oluşmaz."