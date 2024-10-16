Göz Gözü Görmüyor! İstanbul’u Sis Yuttu... Gemi Trafiği Durdu, Peş Peşe İptal Ediliyor
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis, adeta şehri yuttu. Görüş mesafesi düştü, İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Ayrıca çok sayıda vapur seferi de iptal oldu.
Kaynak: AA-DHA-İHA
Günün aydınlanmasıyla beraber megakent İstanbul’un bazı bölgelerinde sis etkili oldu. Yer yer görüş mesafesinin düşmesine de sebep olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL
Sisin etkili olduğu İstanbul'da elverişsiz hava şartları gerekçesiyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı
Beykoz-Sarıyer Hattı
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
Çengelköy-Kabataş Hattı
Küçüksu-İstinye Hattı
Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
Kadıköy-Kabataş Hattı
Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı
Kadıköy-Sarıyer Hattı
Üsküdar-Aşiyan Hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Ring Hattı
Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı
Beşiktaş-Adalar Hattı
Üsküdar-Eyüpsultan Hattı
Boğaz Geliş Hattı
Çengelköy-İstinye Hattı