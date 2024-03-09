Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak

MART AYINDA TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi İspark otoparkında İstanbulkart ile park ücreti ödeyen vatandaşlar, aynı gün içerisinde PD1 hattında yer alan otobüsler ile seyahat etmeleri halinde, verdikleri park ve ulaşım ücreti için nakit iade imkanı kazanacak.