Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni kampanya ile indirimli ulaşım uygulamasından faydalanacak kesimlere bir yenisini ekledi.

İstanbul
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Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak - Resim: 1

Mobil uygulama ile kullanılan İstanbulkart ulaşım faaliyetlerine çeşitli indirimler getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı son değişiklik ile İstanbul'da yürütülecek toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin yeni bir kampanyayı hayata geçirdi.

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Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak - Resim: 2

MART AYINDA TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi İspark otoparkında İstanbulkart ile park ücreti ödeyen vatandaşlar, aynı gün içerisinde PD1 hattında yer alan otobüsler ile seyahat etmeleri halinde, verdikleri park ve ulaşım ücreti için nakit iade imkanı kazanacak.

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Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak - Resim: 3

Kampanyadan sorunsuz şekilde yararlanmak isteyen İstanbulkart sahipleri, İspark ödemesinden sonra 2 saat içinde PD1 hattını kullanarak İstanbul kartlarına yükleme yapmak zorunda.

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Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak - Resim: 4

KAMPANYA BU KİŞİLERİ KAPSAMAYACAK

Abonman ya da ücretsiz hizmetlerden yararlanan İstanbulkart sahipleri, bu kampanyadan faydalanamayacak. Yetkililer, ayrıca Belbim tarafından sistem yoğunluğu veya gecikmelerinden kaynaklanan aksaklıkların hızlı şekilde çözümleneceğini belirtti.

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Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak - Resim: 5

BİR GÜNDE EN FAZLA 2 BİLET ALINABİLECEK

Aynı gün içinde en fazla 2 ulaşım ödülü kazanılabilecek ve ödüller, aynı gün ve aynı T.C. kimlik numarasıyla kayıtlı olan İstanbulkartlara yüklenecek.

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Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak - Resim: 6

Örneğin, 1 Mart tarihinde Yenikapı İspark'ta park ücreti ödeyen bir kullanıcı, aynı gün içinde PD1 hattında 2 sefer yaparsa, 2 PD1 otobüs geçişi için geri ödeme alabilecek.

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Bütün İstanbulluları ilgilendiriyor: Ulaşım bu kişilere ücretsiz olacak - Resim: 7

Kampanya 1 Mart'ta başlamış olup, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

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