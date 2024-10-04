Barajlar Kurudu, İstanbul İçin Tehlike Çanları Çalıyor!

'GÜNLÜK 3,9 MİLYON METREKÜP SU TÜKETİMİ VAR'

Yağışların azalmasına karşın su tüketiminde artış olduğuna dikkati çeken Tecer, "Hem yağışlarda bir azalma var hem de İstanbul'da su tüketiminde bir artış var. Son 10 yıllık trende baktığımız zaman, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) rakamlarına göre arıtma tesislerinden çıkan suya baktığımızda günlük 2,5 milyon su tüketilirken bugün günlük 3,9 milyon metreküp su tüketimi var. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hem yağışlardaki azalma hem de su tüketimindeki artma su rezervleri üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Bu da evet önümüz kış; biraz yağışların artması bekleniyor. Ama bugünkü doluluk oranları ile İstanbul'un günlük su tüketimini baz aldığımız zaman, 102 günlük bir suyu kaldı demektir" diye konuştu.