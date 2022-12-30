Aralık anketi ortaya koydu: İşte İstanbulluların stres ve mutluluk seviyesi
İstanbul Planlama Ajansı İstanbul Barometresi Aralık 2022 Raporu açıklandı. Rapora göre; İstanbulluların stres seviyesi 10 üzerinden 7.3, mutluluk seviyesi 4.7 olarak belirlendi.
İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Aralık 2022 Raporu ile İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tuttu. İstanbul Barometresi her ay aynı temada sorularla yapılan periyodik anket çalışmasıyla İstanbulluların gündemine dair düşüncelerini ve belediye hizmetlerine karşı farkındalığını ve tutumunu analiz ediyor.
Aralık 2022 Raporu, 7 - 23 Aralık 2022 tarihleri arasında 607 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.
Katılımcılara aralık ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres ve kaygı seviyesi 7,3 olarak ölçüldü.
Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Aralık ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4,6 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,7 olarak ölçüldü. Geçen aya göre bakıldığında katılımcıların mutluluk ve yaşam memnuniyeti puanında düşüş görüldü.
Katılımcıların yüzde 46,3’ü kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 34,2’si durumunun değişmeyeceğini, yüzde 19,5’i ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. Geçen aya göre ekonomik durumunun kötüleşeceğini belirtenlerin oranında artış görüldü.
Katılımcılara aralık ayında evde en çok ne konuşulduğu soruldu.
Katılımcıların yüzde 69,4’ü ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsetti. Geçen aya göre bakıldığında ekonomik sorunların konuşulma oranında artış görüldü. Ekonomik sorunları ailevi konular ve sağlık sorunları takip etti.