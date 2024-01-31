Mumları hazırlayın: İstanbul'un bu ilçeleri saatlerce karanlığa gömülecek!
İstanbul'da 31 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler belli oldu. İşte elektriklerin kesileceği o ilçeler...
ARNAVUTKÖY
NO: 35275148
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HATIRA sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35275151
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ILGAZ sk bölgelerinde 31/01/2024 02:00:00 - 31/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35275156
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNA sk bölgelerinde 31/01/2024 04:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276146
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk // EYÜPSULTAN ilce -PİRİNÇÇİ mah sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276146
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk // EYÜPSULTAN ilce -PİRİNÇÇİ mah sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 35276122
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah MAHİR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 31/01/2024 13:00:00 - 31/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 35273868
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1506. sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273864
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273857
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., 1446. sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273863
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35272050
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2233., 2234., 2235., 2236., 2238., 2240., MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 58., 62. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah 58/1. sk bölgelerinde 31/01/2024 00:01:00 - 31/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35272056
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2198., 2199., 2200., 2228., 2229., 2230., 2231., 2232., 2233., MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 31/01/2024 00:01:00 - 31/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35272046
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2238., 2240., 2241., 2242., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., FETİH sk bölgelerinde 31/01/2024 00:01:00 - 31/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273758
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2006., 2008., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 922., 923., 924., 925., 926., 927., 928., 929., 930., 931., 933., 934., 938., 940., 941., 944., 945., 947., 948., 949., 950., 951., 952., 953., 954., 955., 956., 957., 958., 959., 960., 961., 962., 963., FATİH sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 3/2., 8/1., 8/3. sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276687
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1392., 1408., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276678
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1392., 1393., 1394., 1410., 1411., İSTİKLAL sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273928
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 35., 36., 37., 38., 39., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 121., 123., 125., 127., 128., 133., 134., 160., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., ATATÜRK, MENDERES sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276682
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1393., 1394., 1408. sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273567
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 680., 681., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 714., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 31/01/2024 10:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35270413
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 940. sk / YAVUZ SELİM mah BİRLİK sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 35276254
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, BASIN SİTESİ sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276142
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276145
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ RIZA KUZUCAN, BASIN SİTESİ, DELİ HÜSEYİNPAŞA, EFE, GÜLTER HANIM, LATİF DİNÇBAŞ, ORHAN TUĞSAVUL, RADYUM, RÖNTGEN, TALATPAŞA, TUNÇDAL YÜZATLI, YONCA 3, ZEKİ KARSAN sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276255
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇAMLIK, ŞEBBOY sk bölgelerinde 31/01/2024 10:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276261
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah MUSTAFA KEMALPAŞA, NECATİBEY 1 sk bölgelerinde 31/01/2024 11:00:00 - 31/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276148
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk bölgelerinde 31/01/2024 12:00:00 - 31/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 35280148
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah FAİK KÖKSAL, KARACAOĞLAN, NECMETTİN SADAK, SEDAT SİMAVİ, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah HAVAALANI sk / ZUHURATBABA mah YAVUZEVLER MEKTEP, İNCİRLİ sk bölgelerinde 31/01/2024 11:00:00 - 31/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 35270763
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35270767
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, EVLİYA ÇELEBİ, GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273449
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU DERESİ, DİDİM, FIRAT, ISPARTAKULE, PEHLİVAN, SAKARYA, UZAY, ZİRVE sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 35276311
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KÖRKADI, VENÜS, İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN, HAKKI ŞEHİT HAN, MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, OKUL sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35274817
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah PAZAR sk bölgelerinde 31/01/2024 10:00:00 - 31/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276301
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah AHULAR, CEVHER, ERGİN, ETİLER, NİSBETİYE, SARIOBA, YANARSU sk bölgelerinde 31/01/2024 12:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 35273301
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BAYRAM, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ÇINARLI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273297
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, LOKUM sk / KAVAKLI mah BAYRAK, DEMOKRASİ, DUMLUPINAR, FATİH, FÜSUN, GAMZE, GAYRET, GÜLSEN, KANARYA, KOCATEPE, MELİK, SANCAK, ZEKİ MÜREN sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276121
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220., BAHADIR, YURT sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273292
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276357
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ, PAŞABAHÇE sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 35276562
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah IRMAK sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 35276779
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURDELE sk / FATİH mah CANTEKİN, CANTÜRK, CEBECİ, CEBİR, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, PAZAR, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, ÖZTUNA sk bölgelerinde 31/01/2024 09:30:00 - 31/01/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 35271735
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 775., 777., 778., 779., 780., 781., 873., KARAOĞLANOĞLU, ULUBATLI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., HACI BAYRAM VELİ, KAZIM KARABEKİR, ULUBATLI, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35271736
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖNLÜBOL, GÖNLÜM, GÖNÜL, GÖRSEL, GÜMÜLCİNE sk bölgelerinde 31/01/2024 11:00:00 - 31/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 35275115
İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35275109
İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276522
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3008., 3035., 3048., 3136., HALİL FAHRİ ORMAN sk / OSMANGAZİ mah 3115. sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276517
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3039., 3046., 3048., 3135., 3136., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35275107
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3126. sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35275116
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2070., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 35276081
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 4.ZAMBAK, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GELİNCİK, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk bölgelerinde 31/01/2024 09:30:00 - 31/01/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35272037
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIRIM BEYAZIT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDINLAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKÇAY, BAYRAM, BİNNUR, CEZERYE, DEFNE, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜVERCİN, HİLAL, KANDİL, KINALI, PAPATYA, PELİN, SELVİ, VAKFIKEBİR, YAVUZ SELİM, YENİ, ZEYTİN, ÇALI, ÇEŞME, ÇİMEN, ÇİTLEMBİK, İNCİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 31/01/2024 00:05:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 35273819
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah HOCAHANI sk / SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KAPUTÇULAR, KATIRCIOĞLU, MACUNCU, MACUNCU ÇIKMAZI, NECİPEFENDİ, RASTIKÇI, SULTAN MEKTEBİ, SULTAN MEKTEBİ ÇIKMAZI, TARAKÇI CAFER, ÇEŞNİCİ sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276540
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah KULEBOYU, NAMIK KEMAL, ÇUHACIOĞLU sk bölgelerinde 31/01/2024 10:00:00 - 31/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276427
İSTANBUL FATİH ilce -AKSARAY mah sk bölgelerinde 31/01/2024 10:00:00 - 31/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 35272027
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 558., 560., 561., 561/2., 561/3., 576., 607/2., 608., GALERİ, KADİR AKDOĞAN sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 31/01/2024 00:05:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 35276201
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah MERT, TÜRKMEN sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 35276499
İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276495
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 31/01/2024 00:00:00 - 31/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 35276778
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35277562
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35277569
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, HACIBEY ÇIKMAZI, HALİMBEY ÇIKMAZI, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, PERVANE, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 35276092
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 31/01/2024 09:30:00 - 31/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276095
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2197., 2199., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2236., 2237., 2238., 2239., D, E, F, G, HOCA AHMET YESEVİ sk / UĞUR MUMCU mah 2237., G sk bölgelerinde 31/01/2024 10:00:00 - 31/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35276152
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah KONAK sk bölgelerinde 31/01/2024 12:00:00 - 31/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 35276456
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk / HALASKARGAZİ mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 31/01/2024 10:00:00 - 31/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 35273882
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ESENTEPE mah sk bölgelerinde 31/01/2024 10:00:00 - 31/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 35276183
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65., 67/4. sk bölgelerinde 31/01/2024 09:00:00 - 31/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.