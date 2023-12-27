İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın!

BAĞCILAR

NO: 35219611

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35219626

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, GÜLBAHAR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35219617

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222345

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 802., 804., 805., 806., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 820., 826., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 842., 843., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 865. sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222338

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 842., 843., 848., 849., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222355

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESENLER sk / ÇINAR mah 746., 750., 752., 753., 754., 756., 757., 758., 759., ESENLER, FATİH sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35215588

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776. sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223996

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223685

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 369., 372., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 406., 410., 425. sk bölgelerinde 27/12/2023 14:00:00 - 27/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.