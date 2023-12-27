İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın!

İstanbul'da BEDAŞ, 27 Aralık Çarşamba günü 11 ilçede elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 1

ARNAVUTKÖY

NO: 35220798

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220801

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 27/12/2023 02:00:00 - 27/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220809

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 27/12/2023 04:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220812

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223712

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 27/12/2023 11:00:00 - 27/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 2

AVCILAR

NO: 35223303

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, FİDAN, MİMARSİNAN, NERGİS sk bölgelerinde 27/12/2023 13:00:00 - 27/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224059

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ASIR, DORUK, DOĞA, EMİR, HURMA, HİCRET, HİDİV, KARAAĞAÇ, KARACADAĞ, KARADAĞ, MAKBER, NAR, VİŞNE, ÇİFTLİK, ÇİLEK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1515. sk bölgelerinde 27/12/2023 15:00:00 - 27/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 3

BAĞCILAR

NO: 35219611

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35219626

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, GÜLBAHAR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35219617

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222345

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 802., 804., 805., 806., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 820., 826., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 842., 843., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 865. sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222338

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 842., 843., 848., 849., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35222355

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESENLER sk / ÇINAR mah 746., 750., 752., 753., 754., 756., 757., 758., 759., ESENLER, FATİH sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35215588

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776. sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223996

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35223685

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 369., 372., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 406., 410., 425. sk bölgelerinde 27/12/2023 14:00:00 - 27/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 4

BAHÇELİEVLER

NO: 35221908

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35221905

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 5

BAŞAKŞEHİR

NO: 35221909

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35224055

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KOÇAK sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 6

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35220163

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 107., YURT sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220172

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 7

ESENLER

NO: 35217615

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 206., 210., 211., 212., 213., 223., 224., 225., 226., 227., 231., 232., 233., 234., 236., 238., AKSARAY, HAMİDİYE sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35217621

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 99., SELİMİYE, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 27/12/2023 11:00:00 - 27/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 8

ESENYURT

NO: 35224929

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-1, G-105, G-106, G-107, G-109, G-110, G-111, G-202, G-40, G-411 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah CEYLAN sk / YUNUS EMRE mah 447., 448., CEYLAN sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 9

EYÜPSULTAN

NO: 35220825

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, BURAK, CENGİZ TOPEL, YALI sk bölgelerinde 27/12/2023 00:05:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35220831

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, ARI, BEREKET, CİHAD, GÜNEŞ, ZAFER, ÇELTİK, İHLAS sk bölgelerinde 27/12/2023 00:05:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 10

KAĞITHANE

NO: 35223720

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, BAYKAN, CEMRE, CESARET, DERMAN, DOĞU, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, GÖKSEL, GÜLGONCASI, GÜNIŞIĞI, GÜZELDERE, HAMİT, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, SARAY, TALATPAŞA, TAN, TUĞ, UYANIK, ÇELENK, ÇİFTÇİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, İMREN, ŞİRAZ sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, ASMA, BABAYİĞİT, BAKKAL, BAYKAN, CEMRE, CESARET, DURMAZ, DİNÇ, ENGİN, ER, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, GÜZİDE, HAKAN, ILGAZ, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KONYA, KÖŞE, REZENE, SUCU, TALATPAŞA, TAN, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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İstanbul'da 11 ilçe karanlığa gömülecek: Saat verildi, tedbirinizi alın! - Resim: 11

SİLİVRİ

NO: 35200226

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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