Zamlara isyan eden Misvak, sosyal medyanın gündeminde: "Kudüs düşse daha mı iyiydi birader?"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, akaryakıtta ÖTV tutarına zam geldi. Akaryakıta gelen büyük zammın ardından benzin istasyonlarındaki liste fiyatları güncellendi.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi.

Misvak Caps hesabından yapılan paylaşımda, "Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?" ifadeleri kullanıldı.