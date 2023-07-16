Zamlara isyan eden Misvak, sosyal medyanın gündeminde: "Kudüs düşse daha mı iyiydi birader?"
AKP’nin benzin ve motorin fiyatlarına 6 liralık zam kararına tepkiler çığ gibi büyüdü. İktidara yakın isimlerden bile ses yükseldi. Sosyal medyanın en çok konuşulan tepkilerinden biri de Misvak'tan geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, akaryakıtta ÖTV tutarına zam geldi. Akaryakıta gelen büyük zammın ardından benzin istasyonlarındaki liste fiyatları güncellendi.
Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi.
Misvak Caps hesabından yapılan paylaşımda, "Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?" ifadeleri kullanıldı.
Misvak'ın paylaşımının ardından çok sayıda kişi Misvak'a tepki gösterdi.
O paylaşımlardan bazıları şöyle: