Yurtdışı oylar nasıl sayılıyor, başa baş bölgelerde nasıl etki edecek?
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, kişisel sosyal medya hesabından yurtdışından kullanılan oyların Türkiye'deki seçim bölgelerine etkisini örnekler üzerinden anlattı.
Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken yurtdışı oyları da seçmenin merak ettiği konulardan biri. Bu oylar seçimin kaderini değiştirecek bir etkiye sahip mi?
Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bunu örnekler üzerinden anlattı:
"2018 yılında yaklaşık 3 milyon seçmen vardı. Yüzde 50 katılım oldu. 1 buçuk milyon oy kullanıldı.
İki taraftan bakmak lazım. Milletvekilliği seçimini nasıl etkiliyor, cumhurbaşkanlığı seçimini nasıl etkiliyor?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim bölgelerinin herhangi bir önemi kalmadığı için hangi cumhurbaşkanı adayına ne kadar oy veriliyorsa onun hanesine o kadar oy yazılıyor."
"Fakat milletvekilliği seçiminde iş biraz daha farklı" diyen Can Selçuki, partilerin yurtdışı sandıklarından aldıkları oyların ülke içine nasıl etki ettiğini Adana örneği üzerinden değerlendirdi.