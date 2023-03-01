YSK bugün önemli bir karara imza atacak: İki ilde vekil sayısı bire düşüyor, Sakarya ve Kocaeli'ye eklenecek

Vekil sayısının Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4-5’inci maddelerindeki usule göre belirlendiğini hatırlatan Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Buna göre 81 ile önce birer milletvekili dağıtılıyor, geriye kalan ise son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu geriye kalan milletvekili sayısına bölünerek bir sayı elde ediliyor.