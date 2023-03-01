YSK bugün önemli bir karara imza atacak: İki ilde vekil sayısı bire düşüyor, Sakarya ve Kocaeli'ye eklenecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün toplanarak illerin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kanun gereği belirlenen milletvekili sayısını kesinleştirecek.
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün önemli bir karara da imza koyacağını aktardı.
Buna göre Kurul'un aslında dün yapılması gerekirken bugüne ertelenen toplantısında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kanun gereği belirlenen, illerin milletvekili sayısı karar altına alınıp kesinleşecek.
Vekil sayısının Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4-5’inci maddelerindeki usule göre belirlendiğini hatırlatan Sarıkaya, şöyle devam etti:
"Buna göre 81 ile önce birer milletvekili dağıtılıyor, geriye kalan ise son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu geriye kalan milletvekili sayısına bölünerek bir sayı elde ediliyor.
İl nüfusunun çıkan bu anahtar sayıya bölümü ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit ediliyor.