YSK bugün önemli bir karara imza atacak: İki ilde vekil sayısı bire düşüyor, Sakarya ve Kocaeli'ye eklenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün toplanarak illerin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kanun gereği belirlenen milletvekili sayısını kesinleştirecek.

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YSK bugün önemli bir karara imza atacak: İki ilde vekil sayısı bire düşüyor, Sakarya ve Kocaeli'ye eklenecek - Resim: 1

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün önemli bir karara da imza koyacağını aktardı.

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YSK bugün önemli bir karara imza atacak: İki ilde vekil sayısı bire düşüyor, Sakarya ve Kocaeli'ye eklenecek - Resim: 2

Buna göre Kurul'un aslında dün yapılması gerekirken bugüne ertelenen toplantısında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kanun gereği belirlenen, illerin milletvekili sayısı karar altına alınıp kesinleşecek.

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YSK bugün önemli bir karara imza atacak: İki ilde vekil sayısı bire düşüyor, Sakarya ve Kocaeli'ye eklenecek - Resim: 3

Vekil sayısının Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4-5’inci maddelerindeki usule göre belirlendiğini hatırlatan Sarıkaya, şöyle devam etti:

 "Buna göre 81 ile önce birer milletvekili dağıtılıyor, geriye kalan ise son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu geriye kalan milletvekili sayısına bölünerek bir sayı elde ediliyor.

 

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YSK bugün önemli bir karara imza atacak: İki ilde vekil sayısı bire düşüyor, Sakarya ve Kocaeli'ye eklenecek - Resim: 4

İl nüfusunun çıkan bu anahtar sayıya bölümü ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit ediliyor.

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