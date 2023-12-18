Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisine büyük tepki: "Kadın cinayetlerini romantize etmeyin!"

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinden ilk tanıtım yayımlandı. Dizi, tanıtım filmiyle tepkilerin odağına yerleşti.

Tanıtımda kullanılan, "Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış." dizeleri büyük tepki topladı.