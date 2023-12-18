Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisine büyük tepki: "Kadın cinayetlerini romantize etmeyin!"
Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, tanıtım filmiyle tepki çekti. Yüzlerce kişi, kadın cinayetlerini 'romantize' ettiği gerekçesiyle diziyi eleştiri yağmuruna tuttu. Vatandaşlar, "Kadın cinayetlerini romantize etmeyin" ve "Katillerle empati kurmamız isteniyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinden ilk tanıtım yayımlandı. Dizi, tanıtım filmiyle tepkilerin odağına yerleşti.
Tanıtımda kullanılan, "Bir gün öylece durup dururken, hiçbir alamet yokken ortada kıyamet de koparmış. Meğer seninle her günümüz bir cennette geçermiş. Meğer senden sonra zaman yaşamak pahasına ölmekmiş. Şimdi yattığım ranzam mezarın kadarmış senin aşkın değil yalnız, failin olmak da varmış." dizeleri büyük tepki topladı.
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizide Hazar Ergüçlü, Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak.
BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yanı sıra Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.
Dizinin tanıtım filmine avukat Feyza Altun'dan da tepki geldi.
Tepkilerden bazıları şöyle: