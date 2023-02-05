Yıldız Tilbe'ye tepki yağıyor: 'Bana göre de bir kedi ya da köpeğin yaşamı, onunkinden daha önemli'
Şarkıcı Yıldız Tilbe, "İnsan hayatı, doğadaki bütün canlılardan daha önemlidir" şeklindeki türcü ifadesi nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekti.
Şarkıcı Yıldız Tilbe'ye, 30 Ocak'ta evinin önünde köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Mete Durna'nın hayatını kaybetmesi sonrası "Bir insanın hayatı köpek canı kadar kıymetli değil, Allah sebep olanı yanına koymasın kulağını tıkayıp gözünü kapatanlar iflah olmasın" demişti.
Kendisine yöneltilen eleştirilere bugün kameralar karşısında yanıt veren Tilbe, yaptığı türcülüğü "İnsan hayatı, doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. Bunu düşünüyorum, böyle savunuyorum" ifadesiyle üst boyuta taşıdı.
Şarkıcıya sosyal medyada büyük tepki var: