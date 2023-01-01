Yeni vergiler, yeni yasalar... Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede

Bugünden itibaren pek çok şey devreye giriyor. Tiyatro ve sinema biletlerindeki yüzde 10'luk vergi alınmayacak. E-ticaret yasası uygulanacak. WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak. Birçok meslek grubunda izin günleri dahil birçok alanda yeni düzenlemeler söz konusu.

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Yeni vergiler, yeni yasalar... Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede - Resim: 1

Yeni yılda hayatımızda pek çok şey değişecek. Hem vatandaşı hem de iş dünyasını ilgilendiren birçok düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe konuldu. Bu değişiklikler içerisinde milyonları ilgilendiren gelişmeler söz konusu olacak. Akıllı telefonlarında Whatsapp kullananlardan alışveriş tutkunlarına birçok kişiyi ilgilendiren bir liste söz konusu. İşte 2023'te devreye giren düzenlemeler…

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Yeni vergiler, yeni yasalar... Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede - Resim: 2

E-TİCARET YASASI DEVREDE

e-ticaret sektörünü düzenleyen e-ticaret yasası bugün yürürlüğe girdi. Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

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Yeni vergiler, yeni yasalar... Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede - Resim: 3

KONAKLAMAYA VERGİ GELDİ

Daha önce ertelenen yüzde 2'lik konaklama vergisi devreye giriyor. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

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Yeni vergiler, yeni yasalar... Birçok alanda yeni düzenlemeler bugünden itibaren devrede - Resim: 4

WHATSAPP BAZI TELEFONLARDA OLMAYACAK

WhatsApp, onlarca cihazdaki desteğini kaldıracak. Hem Android hem de iPhone için bazı modellerde WhatsApp uygulaması çalışmayacak. Yeni güncellemelerin geldiği uygulamada çok eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek. Hem donanım hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta'dan yapılan bir açıklamada iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceğini duyurdu.

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