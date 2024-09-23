Yaşlıları Öldüren Süper Bakteriler Hızla Yayılıyor! Antibiyotikler İşe Yaramıyor
Antibiyotiklere direnç kazanan süper bakteriler hızla yayılıyor. Özellikle yaşlı bireyler yüksek risk altında...
Kaynak: Haber Merkezi
Antibiyotiklere direnç kazanarak tedavi süreçlerini zorlaştıran süper bakteriler, küresel sağlık açısından giderek artan bir tehdit haline geliyor. “The Lancet” dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, 1990-2021 yılları arasında antimikrobiyal direnç (AMR) nedeniyle dünya genelinde her yıl bir milyondan fazla insan yaşamını yitirdi.
ÖZELLİKLE YAŞLILARI ÖLDÜRÜYOR
Araştırmada, süper bakterilerin neden olduğu 5 yaş altı çocuk ölümlerinin son 30 yılda yüzde 50 oranında azaldığı, bunun arkasında bebeklerde enfeksiyonları önleme ve kontrol önlemlerinin geliştirilmesinin yattığı ifade ediliyor.
Ancak, çocuklar süper bakterilere maruz kaldığında enfeksiyonların tedavisi artık daha da zorlaşıyor. Ayrıca, yaşlanan nüfusun enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesi sonucu, 70 yaş üstü ölümlerde bu dönemde yüzde 80’den fazla bir artış gözlemlendi.
ACİL HAREKETE GEÇİLMESİ GEREKİYOR
Araştırmaya göre, antibiyotiklere dirençli stafilokok türlerinden biri olan MRSA nedeniyle meydana gelen ölümlerin 2021'de, 30 yıl öncesine kıyasla iki katına çıkarak 130 bine ulaştığı kaydedildi.
Yeni bulgular, ilaca dirençli süper bakterilerin 2050 yılına kadar dünya genelinde 39 milyon insanın ölümüne yol açabileceğini, özellikle yaşlı bireylerin yüksek risk altında olduğunu öngörüyor. Bu kasvetli senaryonun önlenmesi için acil harekete geçilmesi gerektiği vurgulanıyor.
"TEHDİT BÜYÜYOR"
ABD merkezli Sağlık Ölçümleri Enstitüsü'nden araştırmanın ortak yazarı Mohsen Naghavi, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu bulgular, antimikrobiyal direncin uzun yıllardır küresel bir sağlık tehdidi olduğunu ve bu tehdidin giderek büyüdüğünü gösteriyor," dedi.
Araştırmanın, 204 ülke ve bölgedeki 520 milyon kişinin sağlık verilerini kapsadığı belirtildi. Antimikrobiyal direncin doğal bir süreç olduğu ancak antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımının durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.
70 yaş ve üzerindeki bireylerde ölümlerin yüzde 146 oranında artması öngörülüyor. Modelleme sonuçlarına göre, dünya genelinde ciddi enfeksiyon tedavisi ve antimikrobiyal ilaçlara erişim iyileştirilirse, 2050 yılına kadar 92 milyon insanın hayatının kurtarılabileceği ifade ediliyor.