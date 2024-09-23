Yaşlıları Öldüren Süper Bakteriler Hızla Yayılıyor! Antibiyotikler İşe Yaramıyor

Araştırmanın, 204 ülke ve bölgedeki 520 milyon kişinin sağlık verilerini kapsadığı belirtildi. Antimikrobiyal direncin doğal bir süreç olduğu ancak antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımının durumu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.