WhatsApp'ta yabancı numaralardan gelen 'merhaba' mesajlarının perde arkası: Yanıt verirseniz bakın ne oluyor...

EFT üzerinden ödemeyi yapan hesaptaki kişi araştırmayla Instagram'da bulunuyor: Aynı isimde tek kişi olmasıyla iletişime geçiliyor.

Parayı gönderen hesabın sahibi de bu dolandırıcılarla yapay zekâ üzerinden iletişimde kalıyor ve para kazanıyor. Kendisine 'beğeni ve yorum yapan insanlara' para göndermesi gerektiği söyleniyor, o da sorgulamadan işlemi gerçekleştiriyor.

Bu kişi verdiği bilgilerde gün içerisinde farklı hesaplara toplamda 2 bin TL'ye yakın para gönderdiğini belirtirken, günlük 100 kişiye yapılan transferlerin ödemesini gün sonunda alıyor.