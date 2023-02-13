Volkan Demirel, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Volkan Demirel'i GS TV'de ağırlamak istediklerini dile getirmişti. Hatay'da bulunarak depremzedelere yardım eden Demirel'in olayların dinmesinin ardından davete icabet edeceği öğrenildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrası yıkılan binaların ardından on binlerce can kaybı yaşanmıştı.
Afetten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay için birçok yardım çağrısı yapılmıştı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de yaşanan depremler sonrasında sosyal medya canlı yayınında gözyaşlarıyla yardım istemişti.
GALATASARAY'DAN DAVET
Volkan Demirel'e Galatasaray Spor Kulübü'nden de anlamlı bir davet geldi. Galatasaray Basın Sözcüsü Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp kanalında ağırlamak istediklerini dile getirdi.