Uzmanlar açıkladı: Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması ne anlama geliyor?
Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin sonrasında Yolüstü köyünde metrelerce uzanan yarıklarda zemin sıvılaşması görüldü. Genelde daha şiddetli depremler sonrası görülen sıvılaşma ne anlama geliyor?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 17 Şubat tarihinde Elazığ merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle birlikte kent zemininde görülen sıvılaşma, birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Uzmanlar da 4.6 büyüklüğündeki bir depremin ardından sıvılaşma görülmesinin, şaşırtıcı olduğunu belirtti.
Elazığ’da 17 Şubat'ta meydana gelen 4,6'lık deprem sonrası Yolüstü köyünde metrelerce uzanan yarıklarda zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Elazığ Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Burhan Daş, 4,6 büyüklüğündeki bir depremde meydana gelen sıvılaşmaya kendilerinin de şaşırdığını söyledi.
Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34’te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.
Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü. Oluşan yarıkların ardından Elazığ Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Burhan Daş, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kanık ve Elazığ Belediyesi jeoloji mühendisi Özkan Sarısu bölgede incelemelerde bulundu.