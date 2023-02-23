Uzmanlar açıkladı: Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması ne anlama geliyor?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 17 Şubat tarihinde Elazığ merkezli meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremle birlikte kent zemininde görülen sıvılaşma, birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Uzmanlar da 4.6 büyüklüğündeki bir depremin ardından sıvılaşma görülmesinin, şaşırtıcı olduğunu belirtti.