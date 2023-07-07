Uzmanı tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek!
Prof. Dr. Kurnaz, hava sıcaklıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ağustos ayının ortasına kadar her gün neredeyse yeni bir rekor kırıyor olabiliriz." dedi.
Türkiye, küresel ısınmanın etkisiyle sıcak havaların etkisi altına girdi. 4 Temmuz Salı günü küresel ortalama sıcaklık 17.18 derece olarak ölçüldü.
Dünyanın yavaş yavaş ısınmasının temel sebebinin kömür, petrol ve doğalgaz olduğunu belirten Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl için sıcaklık uyarısında bulundu.
Geçen 3 sene içerisinde La Nina denen, Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının biraz daha serin olmasına neden olan bir olgunun olduğunu, bundan dolayı da dünyanın ne kadar ısındığının fark edilmediğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, önemli açıklamalar yaptı:
"La Nina geçtiğimiz nisan ayında bitmeye başladı. Şu anda nötrden onun tam tersi olan El Nino'ya doğru geçiyoruz. La Nina'nın perdeleyici etkisi kalktığında sıcaklıklar birden, hızla yukarı doğru gitmeye başladı. 4 Temmuz'da yaşadığımız olayda 17.18 dereceyle dünya insanın gördüğü, en sıcak günü yaşadı."