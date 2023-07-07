Uzmanı tarih verdi: Hava sıcaklığı 50 dereceyi görecek!

Geçen 3 sene içerisinde La Nina denen, Pasifik Okyanusu'nun yüzey sularının biraz daha serin olmasına neden olan bir olgunun olduğunu, bundan dolayı da dünyanın ne kadar ısındığının fark edilmediğini söyleyen Prof. Dr. Kurnaz, önemli açıklamalar yaptı: