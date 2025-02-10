Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı... Davada Karar Çıktı
Televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen, dolandırıcılara 450 bin lirasını kaybetti. Özgen'i 'bankacıyım' diyerek kandıran ve dolandıran Mustafa A., yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Sanık 4 yıl 2 ay hapis ve 417 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Sabah
Televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen, Aralık 2023’te dolandırıcıların hedefi oldu. Banka numarasına benzeyen bir hattan kendisini arayan Mustafa A. isimli şüpheli, hesap güvenliği gerekçesiyle işlem yapılması gerektiğini söyledi. Banka görevlisi olduğunu düşünen Özgen, yönlendirmeleri adım adım uyguladı. Bu sırada özel banka bilgilerine erişen şüpheli, Özgen’in hesabından 450 bin lirayı başka bir hesaba aktardı. Durumu fark eden ünlü sunucu, hemen banka yetkililerine ulaşarak hesaplarına bloke koydurdu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.
DOLANDIRICI YAKALANDI
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Özgen'in şikâyetinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
HAPİS VE PARA CEZASI
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Mustafa A. ve Cansu Canan Özgen avukatıyla birlikte hazır bulundu. Tarafların savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 417 bin lira para cezası ödemesine hükmedildi.