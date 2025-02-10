Ünlü Sunucuyu Yüz Binlerce Lira Dolandırmıştı... Davada Karar Çıktı

Televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen, Aralık 2023’te dolandırıcıların hedefi oldu. Banka numarasına benzeyen bir hattan kendisini arayan Mustafa A. isimli şüpheli, hesap güvenliği gerekçesiyle işlem yapılması gerektiğini söyledi. Banka görevlisi olduğunu düşünen Özgen, yönlendirmeleri adım adım uyguladı. Bu sırada özel banka bilgilerine erişen şüpheli, Özgen’in hesabından 450 bin lirayı başka bir hesaba aktardı. Durumu fark eden ünlü sunucu, hemen banka yetkililerine ulaşarak hesaplarına bloke koydurdu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.