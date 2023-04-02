Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu

Seçime iki aydan kısa bir süre kalırken çok sayıda isim milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurularını yaptı. Aralarında sporcu, şarkıcı, oyuncu çok sayıda isim de milletvekili olmak için başvurularını tamamladı. Bu isimler ise şöyle: