Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu
Seçime sayılı günler kala partiler de milletvekili aday listelerini hazırlıyor. Listelerde yer almak için ünlü isimler de başvuruda bulundu.
Seçime iki aydan kısa bir süre kalırken çok sayıda isim milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurularını yaptı. Aralarında sporcu, şarkıcı, oyuncu çok sayıda isim de milletvekili olmak için başvurularını tamamladı. Bu isimler ise şöyle:
İBRAHİM TATLISES
İbrahim Tatlıses AKP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Tatlıses daha önceki seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmuş fakat listelerde yer alamamıştı.
GÖKHAN ZAN
Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.
HULKİ CEVİZOĞLU
Gazeteci Hulki Cevizoğlu AKP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.