Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu

Seçime sayılı günler kala partiler de milletvekili aday listelerini hazırlıyor. Listelerde yer almak için ünlü isimler de başvuruda bulundu.

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Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - Resim: 1

Seçime iki aydan kısa bir süre kalırken çok sayıda isim milletvekili olabilmek için aday adaylığı başvurularını yaptı. Aralarında sporcu, şarkıcı, oyuncu çok sayıda isim de milletvekili olmak için başvurularını tamamladı. Bu isimler ise şöyle:

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Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - Resim: 2

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses AKP'den Şanlıurfa milletvekili adayı olmak için başvuruda bulundu. Tatlıses daha önceki seçimlerde de adaylık başvurusunda bulunmuş fakat listelerde yer alamamıştı.

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Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - Resim: 3

GÖKHAN ZAN

Eski futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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Ünlü isimler milletvekili adayı olmak için başvurdu - Resim: 4

HULKİ CEVİZOĞLU

Gazeteci Hulki Cevizoğlu AKP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.

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