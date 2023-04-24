Tutuklanan Faruk Fatih Özer'in ifadesi ortaya çıktı: Her şeyi açıklamak için tarih verdi

2014 yılında Gebze’de Inline Teknoloji isminde mobil ve web yazılımlarını geliştirmek üzerine bir yazılım şirketi kurduğunu söyleyerek, “Şirketimin faaliyetlerinin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarında şahsi hesabımla kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye’deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koinex isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli’de bir ofis kiralayarak kurdum. Aynı zamanda Gebze’deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerim de devam ediyordu. Koinex isimli firmayı kurduktan sonra işe alıma başladım. 5 kişilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm. Bitcoin, etheryum, litecoin, dogecoin ve ripple isimli coinler olmak üzere 5 coinin alım satım işlemlerine aracılık ettim. 2020 yılında global pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe İlçesi’nde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde şirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim. Şirkete yazılımcı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişileri aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye’nin ilk üç kripto para borsası’nda yer almıştı faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi” dedi.