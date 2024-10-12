Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan Uyarı: Et Nereden Alınmalı, Et Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, güvenilir et alışverişi için vatandaşları uyardı. Yardımcı, "Faturasız ve sağlık raporu bulunmayan hayvan etini satın almayın" dedi.
Kaynak: DHA
Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kaçak et satışlarına dikkat çekti. Yardımcı, "Her ilde 'aracı' olarak adlandırılan kamyonette et satmaya çalışanlar var. Kamyonet kasasında, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu bazı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesiyle birlikte, tüketicinin güvenilir kırmızı ete erişim kaygısı arttı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarının güvenilir olduğunu belirterek, "Faturasız ve sağlık raporu bulunmayan hayvan etini satın almayın" uyarısında bulundu.
UCUZ ET ALIŞVERİŞİ RİSKLİ
Büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 250 lira civarında olduğunu hatırlatan Yardımcı, "Mahalle kasabından alışveriş yapın. 500-600 liradan düşük kıyma satan yerlerden şüphelenin" dedi. Yardımcı, ucuz etin kalitesiz olabileceğine dikkat çekerek, "Ucuz etin yahnisi yavan olur" ifadesini kullandı.
KÜÇÜK KASAPLAR FATURALISINI ALIR
Kasapların etlerini faturalı aldığını ve kestirdikleri hayvanların sağlık raporunun bulunduğunu belirten Yardımcı, "Türkiye'de küçük kasap faturasız et alamaz. Kamyonet kasasında denetimsiz et satmak isteyenlerin varlığına karşı dikkatli olunmalı" diye ekledi.
'ONLARI ŞİKAYET EDERİZ'
İşletmelerin maliyeti düşürmek için ucuz et arayışına girmemesi gerektiğini ve güvenilir yerden etini almasını gerektiğini vurgulayan Yardımcı, şunları söyledi: "Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen ürünlerde işletmecinin belki aldığı etten haberi yok. Eti, fiyatında güvenilir yerden alsın, maliyetine göre satsın. Vatandaşın sağlığı ucuz değil. Ucuza, ne olduğunu bilmeden mal alıp, ucuza mal etme gayretinin anlamı yok. Kasaplara, lokantalara, ucuz mal satmak isteyen aracılar ya da başkaları, kim varsa bize haber versinler. Onları şikayet ederiz. Ucuz satan yerden alınan etten şüphe duyulmalı."
'MİKROORGANİZMA BARINDIRMA RİSKİ YÜKSEK'
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu da hijyen kurallarına uyulmadan yapılan hayvan kesimi, etin muhafazası ve işlenmesinin sağlığa tehlikelerinden bahsetti.
Manavoğlu, "Tek tırnaklı etlerin tüketimi halk sağlığı açısından riskli. Tüketicilerin sağlığını bile bile riske atması söz konusu. At, eşek etinin karışımların içerisinde olması, bu hayvanların nerede, nasıl koşullarda kesildiği sorusunu akla getiriyor. Kayıtsız ve onaysız, merdiven altı olarak tabir ettiğimiz işletmelerde hijyenden yoksun uygulama söz konusu. Et ürünleri protein bakımından zengin olduğundan mikrobiyal anlamda ciddi mikoorganizma barındırma riski yüksek. Uygun olmayan koşullarda kesilip, dağıtılıyorsa ciddi hastalık riski var. Bu ürünlerde salmonella, escherichia coli, listeria, campylobacter bulunma ihtimali yüksek. Isıl işlemin uygun olmayan koşularda uygulanıp, etin tüketiminde kanlı ishal, karın ağrısı, kusma, bağışıklığı düşük bireylerde ölümle sonuçlanacak riske sahip" dedi.