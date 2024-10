Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan Uyarı: Et Nereden Alınmalı, Et Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan kaçak et satışlarına dikkat çekti. Yardımcı, "Her ilde 'aracı' olarak adlandırılan kamyonette et satmaya çalışanlar var. Kamyonet kasasında, ne olduğu belli olmayan eti satmaya çalışıyorlar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu bazı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesiyle birlikte, tüketicinin güvenilir kırmızı ete erişim kaygısı arttı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı Osman Yardımcı, düzenli denetimi yapılan mahalle kasaplarının güvenilir olduğunu belirterek, "Faturasız ve sağlık raporu bulunmayan hayvan etini satın almayın" uyarısında bulundu.