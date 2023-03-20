Türkiye, dünya mutluluk sıralamasında iki basamak daha geriledi

Kamuoyu araştırmaları enstitüsü Gallup'ın anket sonuçlarına dayanan rapora göre Finlandiya'yı Danimarka, İzlanda, İsrail, Hollanda, İsveç, Norveç, İsviçre, Lüksemburg ve Yeni Zelanda izledi. Almanya bir önceki rapora göre iki sıra gerileyerek 16'ncı sırada yer aldı.