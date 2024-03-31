Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak?

Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme işlemini bir saat öne çekti. Bu çerçevede 32 ilde oy verme, saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak.