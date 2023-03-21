Tüm memurları ilgilendiriyor: Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlali kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM), tayinlerle ilgili tüm memurları ilgilendiren bir karara imza attı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), bir kamu görevlisinin hakkındaki disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek aile bütünlüğünü bozacak şekilde başka ile tayin edilmesini, aile hayatına saygı hakkının ihlali olduğuna karar verdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Sakarya'da görevli olan kamu görevlisi hakkında 'zimmet' iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında kınama cezası verilen söz konusu memur Erzurum'a tayin edildi.
Tayin işleminin iptali için Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nde dava açan kişi, 2 çocuğu bulunduğunu, tayin nedeniyle aile bütünlüğünün bozulduğunu ileri sürdü.
Davanın reddine hükmeden idare mahkemesinin kararında, başvurucunun çalıştığı kurumda kamu hizmetinin işleyişinde verimsizliğe sebep olacak şekilde çalışma huzurunun bozulduğu sonucuna ulaşıldığı belirtildi ve idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde kullanıldığı kaydedildi.