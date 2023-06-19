Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti
Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları uzun süredir gündemde. Son günlerde ise kiracılarını çeşitli gerekçelerle tahliye etmek isteyen ev sahipleri, yeni bir oyuna başvuruyor.
Son dönemde ev sahiplerinin kiracıları tahliye etmek için başvurdukları yeni yöntem "IBAN oyunu."
Bu yöntem ile ev sahibi kiracısının oturduğu mülkü yakınına devrediyor. Ardından da kiracının kirayı yatırdığı IBAN numarasını değiştiriyor.
Ardından ev sahibi, "kiracı kirayı ödemiyor" gerekçesiyle kiracısını dava ediyor. Konu hakkında CNN TÜRK'e konuşan Avukat Gizem Gonce, şunları söyledi:
"Bu yöntem ev sahibinin bilinçli olarak kiracıyı tahliye etmek için, kiracının kira bedelini ödemediğini gerekçe göstererek kiracıyı tahliye etmek için kullandığı bir yöntem.