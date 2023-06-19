Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti

Ev sahibi kiracı anlaşmazlıkları uzun süredir gündemde. Son günlerde ise kiracılarını çeşitli gerekçelerle tahliye etmek isteyen ev sahipleri, yeni bir oyuna başvuruyor.

Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti - Resim: 1

Son dönemde ev sahiplerinin kiracıları tahliye etmek için başvurdukları yeni yöntem "IBAN oyunu."

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Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti - Resim: 2

Bu yöntem ile ev sahibi kiracısının oturduğu mülkü yakınına devrediyor. Ardından da kiracının kirayı yatırdığı IBAN numarasını değiştiriyor. 

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Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti - Resim: 3

Ardından ev sahibi, "kiracı kirayı ödemiyor" gerekçesiyle kiracısını dava ediyor. Konu hakkında CNN TÜRK'e konuşan Avukat Gizem Gonce, şunları söyledi:

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Tüm kiracıları ilgilendiriyor: Ev sahiplerinin yeni oyunu pes dedirtti - Resim: 4

"Bu yöntem ev sahibinin bilinçli olarak kiracıyı tahliye etmek için, kiracının kira bedelini ödemediğini gerekçe göstererek kiracıyı tahliye etmek için kullandığı bir yöntem.

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