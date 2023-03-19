'Tuğrul Türkeş' detayı dikkat çekiyor: AKP'de hangi vekiller üç dönem kuralına takılıyor?
Meclis'in 27. döneminde AKP'de vekillik yapan birçok isim partinin '3 dönem' kuralına takılıyor. Tuğrul Türkeş, 5 dönemdir üst üste vekil olmasına karşın partide 3. dönemi doldurmuş değil.
14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AKP'de ‘üç dönem üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşuluna’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'A takımından' isimler de var.
Gazete Duvar'dan Ümit Buget'in haberine göre seçime ‘güçlü kadro’ ile girmek isteyen Erdoğan’ın bazı isimlere istisna uygulaması bekleniyor.
İktidar partisinde üç dönem kuralına takılan bazı isimler şöyle:
Jülide Sarıeroğlu, 27. dönem Adana Milletvekili
25. ve 26. dönem AKP Ankara (1. bölge) Milletvekili olarak seçildi. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde 27. Dönem AKP Adana Milletvekili olarak seçildi. Halen Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmektedir.
Ahmet Aydın, 27. dönem Adıyaman Milletvekili
23, 24, 25 ve 26. dönemde Adıyaman Milletvekili seçildi.