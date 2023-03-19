'Tuğrul Türkeş' detayı dikkat çekiyor: AKP'de hangi vekiller üç dönem kuralına takılıyor?

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AKP'de ‘üç dönem üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşuluna’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'A takımından' isimler de var.

Gazete Duvar'dan Ümit Buget'in haberine göre seçime ‘güçlü kadro’ ile girmek isteyen Erdoğan’ın bazı isimlere istisna uygulaması bekleniyor.