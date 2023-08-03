Sosyetede kanser skandalı: Önce kemoterapi verdiler, sonra özür dilediler

Çünkü rapor, Sena'nın kanser olduğunu söylüyor. Sanem Tezman'ın yönlendirmesiyle İstanbul'a geliyorlar ve raporu en iyi doktorlara gösteriyorlar, hepsi, çabuk yayılan bir kanser türü olduğunu, hemen göğsünün alınması gerektiğini söylüyor.