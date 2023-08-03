Sosyetede kanser skandalı: Önce kemoterapi verdiler, sonra özür dilediler
Sosyetenin tanınan isimlerinden Sena Kardıçalı'ya kanser teşhisi kondu. Kemoterapi alan genç kadının daha sonra kanser olmadığı ve raporların karıştığı ortaya çıktı.
İzmir'in sosyetik ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızları Sena'nın göğsünden alınan parça biyopsiye yollandı. Kanser denilen genç kadın, kemoterapi tedavisine başladı. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, sosyetenin konuştuğu skandalın detaylarını bugünkü köşesinde anlattı…
İzmir'in köklü ailelerinden Kardıçalı Ailesi'nin kızı, sosyeteden Sanem Tezman'ın da kardeşi olan Sena Kardıçalı'nın ancak filmlerde olabilecek acı bir olay yaşadığını öğrendim.
26 yaşındaki Sena, göğsünde kitle hissedince, annesi Şebnem Hanım, Sena'yı doktora götürüyor. Sena'nın göğsündeki kitleden örnek alınıyor ve biyopsiye gönderiliyor. İzmir'in ünlü laboratuvarından gelen raporla aile yıkılıyor!
Çünkü rapor, Sena'nın kanser olduğunu söylüyor. Sanem Tezman'ın yönlendirmesiyle İstanbul'a geliyorlar ve raporu en iyi doktorlara gösteriyorlar, hepsi, çabuk yayılan bir kanser türü olduğunu, hemen göğsünün alınması gerektiğini söylüyor.