Sosyal medya bunu konuşuyor: Suç çetelerinin lüks araçlarını polislerin kullanacak olması vatandaşları ikiye böldü

Bazı kullanıcılar, “Sayın Bakan çocuklar okula aç giderken polisimizin Porche’ye binmesi halka nasıl bir hizmet olacak?” ya da “Sayın bakan kendinizi Katar İçişleri Bakanı ile karıştırdınız sanırım. Bu araçların bakım yakıt masraflarından haberiniz var mı?” diye tepki gösterirken, bazıları da “Ford Connect kullanan polisler ekrana ekmek banıyor” şeklinde kararı tiye alan paylaşımlarda bulundu.