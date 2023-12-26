Sosyal medya bunu konuşuyor: Suç çetelerinin lüks araçlarını polislerin kullanacak olması vatandaşları ikiye böldü
Suç çetelerine yönelik operasyonlarda ele geçirilen lüks araçları polislerin kullanacak olması sosyal medyayı ikiye böldü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerinden ele geçirilen lüks araçların artık polis tarafından kullanılacağını duyurdu.
Söz konusu karar sosyal medyayı ikiye böldü.
Bazı kullanıcılar, “Sayın Bakan çocuklar okula aç giderken polisimizin Porche’ye binmesi halka nasıl bir hizmet olacak?” ya da “Sayın bakan kendinizi Katar İçişleri Bakanı ile karıştırdınız sanırım. Bu araçların bakım yakıt masraflarından haberiniz var mı?” diye tepki gösterirken, bazıları da “Ford Connect kullanan polisler ekrana ekmek banıyor” şeklinde kararı tiye alan paylaşımlarda bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları...