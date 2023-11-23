Soruşturmada yeni detaylar: Polislere kapıyı Nihal Candan'ın sır gibi sakladığı eşi açmış, ilk sözü bu olmuş!

SORUŞTURMA, EŞİ İLE İLGİLİ DEĞİL

Çiçek’in avukatı Kemal Özdemir yaptığı açıklamada “Müvekkil Mehmet Faruk Çiçek, söz konusu soruşturmanın bir süjesi değil. Soruşturulan konularla bir ilgisi bulunmamaktadır” dedi. Özdemir, “Müvekkilin değil şüpheli olarak, bilgi sahibi olarak bile ifadesi alınmadı” dedi.