Son yılların en düşük seviyesi: İşte İstanbul barajlarının doluluk oranı
İstanbul'da yağışlarının mevsim normallerinin altında kalması barajları da etkiledi. Kentin barajlarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyesinde kaldı.
İstanbul'da kış aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kalmasının ardından kentteki barajların doluluk oranı merak konusu oldu.
İSKİ'nin resmi verilerine göre, 21 Mart Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 36,74 oldu.
Kentteki barajların yıllara göre doluluk oranları şöyle: