Son toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı: 'Dört lider 'Kılıçdaroğlu' deyince Akşener beklenmedik bir tepki verdi'
TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ederek altılı masadan kalktığı toplantıda konuşulanları anlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadaki diğer beş partinin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceklerini açıklaması, siyaset kulislerinde hareketliliğe neden oldu.
CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ana muhalefet partisi lideri üzerinde uzlaşmaya varması üzerine Akşener, cuma günü kameralar karşısına geçerek birtakım suçlamalarla masadan kalkmıştı.
Kılıçdaroğlu seçeneği için 'sıtma' nitelemesi yapan siyasetçi, adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise ret yanıtını almıştı.
TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Akşener'in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ederek altılı masadan kalktığı toplantıda konuşulanları anlattı: