Son anketin sonuçları açıklandı: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 10 puandan fazla
TAG Araştırma, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili az bir süre kala son yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Bu kapsamda TAG Araştırma, protesto oylarıyla birlikte ikinci tur anketinin sonuçlarını açıkladı.
Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle masadan kalktığı ve üç gün sonra ara formüllerin bulunmasıyla geri döndüğü krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.