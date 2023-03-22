Son anketin sonuçları açıklandı: Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 10 puandan fazla

Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle masadan kalktığı ve üç gün sonra ara formüllerin bulunmasıyla geri döndüğü krizin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.