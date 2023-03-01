Son anket: Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti
Yöneylem Araştırma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki rekabetin iki yıllık seyrini paylaştı. Buna göre Şubat 2021'de Erdoğan'ın 12 puan gerisinde olan Kılıçdaroğlu, süreç içinde öne geçerek farkı açtı.
18 Haziran'da yapılması gereken, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilebileceğini açıkladığı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine üç aydan az bir süre kaldı.
Bu kapsamda kamuoyu araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandı.
İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.
Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.