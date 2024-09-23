Simpsonlar'ın Yeni Türkiye Kehaneti Ortaya Çıktı! Tarih Yaklaştı Gerçekleşirse Yandık

Bununla birlikte, dizide Exploration Inc. adlı bir şirketin 2026 yılına kadar insanları gezegenin kolonileştirilmesi için göndereceği de belirtiliyor. Ancak, bu süreçte çevresel bir felaketin ortaya çıkacağı ve insanların bu tehlikeden korunmak için bir kubbe inşa edeceği kehaneti dikkat çekiyor. Tüm bu kehanetlerin Türkiye ve dünyayı yakından etkilemesi bekleniyor.