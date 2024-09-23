Simpsonlar'ın Yeni Türkiye Kehaneti Ortaya Çıktı! Tarih Yaklaştı Gerçekleşirse Yandık
Son dönemde kehanetler denince akla gelen en bilinen isimlerden biri olan "The Simpsons" dizisinin, 2025-2026 kehanetleri ortaya çıktı. Bu kehanetler Türkiye'yi de yakından etkileyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
The Simpsons, izleyicileri şaşırtan bir şekilde birçok önemli olayı önceden tahmin ederek geleceği adeta öngörüyor. Örneğin, Donald Trump’ın başkanlık süreci, COVID-19 pandemisi, at eti skandalı ve Disney ile Fox’un birleşmesi gibi olaylar, dizinin dikkat çeken tahminleri arasında yer alıyor.
Dizi, bazen gerçek hayatta yaşanan gelişmeleri animasyon dünyasında önceden tasvir ederek izleyicilerin ilgisini çekiyor. Şimdi ise dizinin 2025-2026 yılları için yaptığı yeni tahminler merak uyandırdı. İşte gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar...
2025-2026 KEHANETİ ORTAYA ÇIKTI
The Simpsons dizisi, 2025-2026 yılları için dikkat çekici öngörülerde bulunuyor. Bu tahminler arasında enflasyon krizi, ABD ile Çin arasında potansiyel bir nükleer çatışma riski ve Donald Trump’ın 2024 seçimlerinde yeniden başkanlık koltuğuna oturması yer alıyor. Ayrıca, dizinin bir başka öngörüsü, Trump’tan sonraki başkanın bir kadın olacağı yönünde.
Bununla birlikte, dizide Exploration Inc. adlı bir şirketin 2026 yılına kadar insanları gezegenin kolonileştirilmesi için göndereceği de belirtiliyor. Ancak, bu süreçte çevresel bir felaketin ortaya çıkacağı ve insanların bu tehlikeden korunmak için bir kubbe inşa edeceği kehaneti dikkat çekiyor. Tüm bu kehanetlerin Türkiye ve dünyayı yakından etkilemesi bekleniyor.
Bu öngörüler, The Simpsons’ın daha önceki tahminleriyle paralellik gösteriyor ve gelecekteki olaylara dair ilginç bir bakış açısı sunuyor.