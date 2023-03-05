'Şimdi sınav zamanı' diyen Naci Görür, sandığı işaret etti: 'Asla oy vermeyin'

11 ilde yıkıma yol açan, 45 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremler sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Yurttaşlar, enkaz yığınına dönen memleketlerini arkalarında bırakıp farklı şehirlere göç ediyor.