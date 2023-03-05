'Şimdi sınav zamanı' diyen Naci Görür, sandığı işaret etti: 'Asla oy vermeyin'
Prof. Dr. Naci Görür, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine üç aydan az bir süre kala yurttaşlara çağrıda bulundu.
11 ilde yıkıma yol açan, 45 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremler sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Yurttaşlar, enkaz yığınına dönen memleketlerini arkalarında bırakıp farklı şehirlere göç ediyor.
Prof. Dr. Naci Görür, depremlere hazırlanılması için uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. Görür, depreme dirençli kentler yapılması gerektiğini vurguluyor.
Görür bu bağlamda önümüzdeki seçimlerde oy verirken ‘yaşam hakkı‘nı önemseyen partilerin tercih edilmesi gerektiğini söylemişti.
Görür, adaylık tartışmaları sürerken bir kez daha seçimlere dikkat çekti: