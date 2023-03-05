'Şimdi sınav zamanı' diyen Naci Görür, sandığı işaret etti: 'Asla oy vermeyin'

Prof. Dr. Naci Görür, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine üç aydan az bir süre kala yurttaşlara çağrıda bulundu.

Deprem Naci Görür 2023 seçim
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'Şimdi sınav zamanı' diyen Naci Görür, sandığı işaret etti: 'Asla oy vermeyin' - Resim: 1

11 ilde yıkıma yol açan, 45 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremler sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor. Yurttaşlar, enkaz yığınına dönen memleketlerini arkalarında bırakıp farklı şehirlere göç ediyor.

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'Şimdi sınav zamanı' diyen Naci Görür, sandığı işaret etti: 'Asla oy vermeyin' - Resim: 2

Prof. Dr. Naci Görür, depremlere hazırlanılması için uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. Görür, depreme dirençli kentler yapılması gerektiğini vurguluyor.

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'Şimdi sınav zamanı' diyen Naci Görür, sandığı işaret etti: 'Asla oy vermeyin' - Resim: 3

Görür bu bağlamda önümüzdeki seçimlerde oy verirken ‘yaşam hakkı‘nı önemseyen partilerin tercih edilmesi gerektiğini söylemişti.

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'Şimdi sınav zamanı' diyen Naci Görür, sandığı işaret etti: 'Asla oy vermeyin' - Resim: 4

Görür, adaylık tartışmaları sürerken bir kez daha seçimlere dikkat çekti:

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