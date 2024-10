Şimdi de 'Mekanik Kıyma' Tehlikesi! Yasak Ama Dinleyen Yok... Sağlığımızla Böyle Oynuyorlar

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTELERİ ENDİŞELENDİRİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıdaları üreten işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti kullanımının yaygınlaştığını tespit etti. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra, sucuk yapımında "mekanik ayrılmış kanatlı eti" bulunduğu da belirlendi. Osman Yardımcı, et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımının yasak olmasına rağmen bazı işletmelerin bu yöntemi tercih ettiğini ifade etti.