Şimdi de 'Mekanik Kıyma' Tehlikesi! Yasak Ama Dinleyen Yok... Sağlığımızla Böyle Oynuyorlar
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, piyasada "mekanik kıyma" adı altında tavuktan üretilen kıymaların bulunarak soya fasulyesiyle karıştırıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.
Kaynak: DHA
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, piyasada "mekanik kıyma" adı altında tavuk etinden üretilen kıymaların bulunduğuna dikkat çekti. Bu kıymaların, soya fasulyesiyle karıştırılarak satıldığını belirten Yardımcı, "Tavuk kemiğinden, kırıntılarından ve taşlığından yapılan mekanik kıyma var. Maliyeti düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Bu ürünleri kullanarak ucuza satış yapanlar mevcut," dedi.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTELERİ ENDİŞELENDİRİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş gıdaları üreten işletmelere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti kullanımının yaygınlaştığını tespit etti. Köfte, kebap, sucuk, pide ve lahmacun gibi et ürünlerinde tavuk eti kullanımının yanı sıra, sucuk yapımında "mekanik ayrılmış kanatlı eti" bulunduğu da belirlendi. Osman Yardımcı, et ürünleri üretiminde mekanik ayrılmış et kullanımının yasak olmasına rağmen bazı işletmelerin bu yöntemi tercih ettiğini ifade etti.
MEKANİK KIYMA NEDİR?
Mekanik kıyma, tavuk, hindi derisi, kanat ucu, boyun, kemik zarı, damar, sinir, kan pıhtısı ve kas gibi elle ayrıştırılamayan parçaların çeşitli makineler aracılığıyla kıymaya dönüştürülmesiyle elde edilmektedir. Yardımcı, bazı işletmelerin maliyeti düşürmek amacıyla bu tür ürünleri tercih ettiğini vurguladı.
TÜKETİCİYİ UYARDI
Yardımcı, kasaplardan alınan kıymaların güvenilir olduğunu belirterek, "Tüketiciler hazır kıyma almasın. Maliyeti düşürmek için kıymada hileye gerek yok. Kasaplardan eti görüp makineden çekerek kıyma almak en iyisidir," dedi. Ayrıca, hazır kıyma satışının yasaklanması gerektiğini belirterek, "Kıyma etten çekilerek alınmalı. Maliyeti düşürmek için bazı firmalar mekanik kıyma kullanıyor," diye ekledi.