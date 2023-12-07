Sevgililerden tarihin en büyük noter vurgunu! Meslekten atıldı ama durmadı...

İsmail Vural'ın Avanos Noter Başkâtibi olarak çalışmaya başlayıp son iki yıldır bu görevi sürdürdüğü, özellikle de Vural'ın Avanos Noter Vekili olarak görevlendirildiği Ağustos 2023'ten itibaren usulsüz işlemlerde ciddi artış olduğu kaydedildi.