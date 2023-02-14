Şef Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı: Allah sizi bildiği gibi yapsın
MasterChef jürisi Şef Mehmet Yalçınkaya, 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası ekibini toplayıp sahra mutfağı kurdu. Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef gelen bir yorumla çileden çıktı
Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu.
Tüm Türkiye afet bölgeleri için seferber olurken Şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.
Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise çileden çıktı.
Bir takipçisi, Yalçınkaya'nın gönderisine "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yorumunu yaptı.