Şef Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı: Allah sizi bildiği gibi yapsın

MasterChef jürisi Şef Mehmet Yalçınkaya, 10 ilde yıkıma yol açan deprem sonrası ekibini toplayıp sahra mutfağı kurdu. Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef gelen bir yorumla çileden çıktı

Deprem Mehmet Yalçınkaya
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Şef Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı: Allah sizi bildiği gibi yapsın - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. 

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Şef Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı: Allah sizi bildiği gibi yapsın - Resim: 2

Tüm Türkiye afet bölgeleri için seferber olurken Şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

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Şef Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı: Allah sizi bildiği gibi yapsın - Resim: 3

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise çileden çıktı.

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Şef Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı: Allah sizi bildiği gibi yapsın - Resim: 4

Bir takipçisi, Yalçınkaya'nın gönderisine "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yorumunu yaptı. 

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