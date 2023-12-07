Seçil Erzan'ın AKP'li isimle yaşadığı yasak aşk silinen mesajlarda ortaya çıktı: "Candaş, Nuri’yi öğrenmiş..."

KÖŞKDERE İDDİALARI KABUL ETMİŞTİ

Nuri Köşkdere de savcılık ifadesinde Seçil Erzan’la bir gönül ilişkisini yaşadığını kabul ederek, “Seçil Erzan’la gönül ilişkimiz yaklaşık 10-12 sene kadar sürdü. Bu zaman aralığının yıllarını hatırlamıyorum” dedi.

Köşkdere 5 Temmuz’da verdiği ifadesinde Erzan’ın Florya şubesine atandığında kendisine yüksek getirili bir fondan bahsettiğini aktardı. Ayrıca Köşkdere kendisinin de mağdur olduğunu ancak Seçil Erzan’dan şikayetçi olmadığını söyledi.