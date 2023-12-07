Seçil Erzan'ın AKP'li isimle yaşadığı yasak aşk silinen mesajlarda ortaya çıktı: "Candaş, Nuri’yi öğrenmiş..."
Futbol dünyasını milyonlarca dolar dolandırmak suçundan cezaevinde bulunan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, evli iş insanı Nuri Köşkdere ile yasak aşk yaşarken, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'la nişanlandığı silinen mesajlarla ortaya çıktı.
Fatih Terim dahil birçok ünlü futbolcu ve işadamını Ponzi sistemiyle milyonlarca dolar dolandırmak suçundan tutuklu olan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, aşk üçgeni sildiği mesajların geri getirilmesiyle ortaya çıktı.
Erzan'ın, Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol ile nişanlı olduğu dönemde AKP'li belediye meclis üyesi Nuri Köşkedere ile de yasak aşkına devam ettiği ortaya çıktı. Erzan'ın, "Eyvah, Candaş, Nuri'yi öğrenmiş" diye yazdığı görüldü.
10Haber'in haberine göre, cezaevinde bulunan Seçil Erzan’ın telefonundaki silinmiş mesajları ortaya çıktı. Davanın bir diğer sanığı Nazlı Can’la 23 Mart 2023 tarihinde yaptığı mesajlaşma ise dikkat çekti. Seçil Erzan, kurduğu aşk üçgeninin ifşa olduğunu itiraf etmiş.
Nazlı Can, Seçil Erzan’a “Seni aramıyor seni sormuyorsam bu senden vazgeçtiğimden değildir” mesajını attı. Bunun üzerine Seçil Erzan’ın, Nazlı Can’a teşekkür emojisi attığı görüldü.
Nazlı Can’ın ‘İyi misin?’ sorusuna Seçil Erzan “Değilim” cevabını verdi. Bunun üzerine Nazlı Can “Kuran var bitsin arayacağım seni” dedi.
Daha sonra Seçil Erzan, Nazlı Can’a “Candaş, Nuri’yi öğrenmiş” diye mesaj attı. Nazlı Can buna şaşırarak “Saçmalama kimden?” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Seçil Erzan “Herkes benim hayatımın otel kayıtlarına kadar bakıyor” dedi.
Nazlı Can, Seçil Erzan’a, “Otel kayıtlarını nasıl öğreniyor ki?” diye sordu. Seçil Erzan, ”Bilmiyorum Nazlı. Tutunacak hiçbir şeyim kalmadı. Candaş’a da içim kopuyor” cevabını verdi. Nazlı Can “Ne diyeyim yavrum” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.
KÖŞKDERE İDDİALARI KABUL ETMİŞTİ
Nuri Köşkdere de savcılık ifadesinde Seçil Erzan’la bir gönül ilişkisini yaşadığını kabul ederek, “Seçil Erzan’la gönül ilişkimiz yaklaşık 10-12 sene kadar sürdü. Bu zaman aralığının yıllarını hatırlamıyorum” dedi.
Köşkdere 5 Temmuz’da verdiği ifadesinde Erzan’ın Florya şubesine atandığında kendisine yüksek getirili bir fondan bahsettiğini aktardı. Ayrıca Köşkdere kendisinin de mağdur olduğunu ancak Seçil Erzan’dan şikayetçi olmadığını söyledi.
Bankanın Seçil Erzan’ın notlarından hazırladığı çizelgeye göre Nuri Köşkdere bu hayali fona 500 bin dolar verip, 1 milyon dolar faiz almıştı.
AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, yasak aşk skandalının patlak vermesinin ardından hem görevinden hem de AK Parti'den istifa etmişti.