Seçil Erzan'a para veren arkadaşı ve babasının ifadeleri ortaya çıktı: "Denizbank'ta üst düzey yöneticiyle duygusal ilişkisi var"

Müşteki Evrim Pınar Güzel'in ifadesinin tamamı şöyle:

Ben 2012 yılında Denizbank GYO ünvanlı şirketin kiracısı olarak Bahçeşehir'de kendi iş yerimi açtım. Halen daha Denizbank GYO ünvanlı şirketin kiracısıyım. 2014 Yılında Seçil Erzan isimli şahıs bana hasta olarak başvurdu. Ben bahse konu şahıs ile seanslardan dolayı samimi olmaya başladım. Ben şahsın Denizbank Florya Şube Müdürü olduğunu öğrendim. Bir süre sonra arkadaşlık ilişkilerimiz başlamaya başladı. 2015-2016 yılı içerisinde ben Seçil Erzan isimli şahsa “benim elimde 400.000 TL kadar birikmiş param var ben bu parayı nasıl değerlendirebilirim” diye sorduğumda kendisi bana “bu tutar çok düşük tutarlar” dedi. Ancak kuzeni Tanın isimli şahsın da dahil olduğu Özel Müşteriler için açılmış olan Özel Fon olarak adlandırdığı bir yatırımdan bahsetti. Benim yatırdığım tutarın düşük olduğu için kendi aile hesaplarının toparlandığı bir hesabının içinde değerlendireceğini söyledi.

Ben Seçil Erzan isimli şahsa parayı elden vermedim ancak gönderdiğimi hatırlamıyorum. 2015-2016 yılları arasında herhangi bir evrak almadım. Ben evrak istediğimde ise bana bu evrakların çok eskilerde kaldığını gerek olmadığını söyledi. Bana bahse konu yatırmış olduğum para ile ilgili ilk 01.10.2020 tarihinde “Menkul Kıymet Ekstresi” başlıklı kendi ıslak imzasının bulunduğu ve yatırmış olduğum tutarın toplamda 9.998.043 TL olduğunu belirtir bir evrak verdi. Seçil Erzan isimli şahıs 2022 yılının Mayıs ayında kullanmış olduğum telefon numarasını 0532-318-**** numaralı kullanmış olduğu telefondan aradı. Bana “Bankanın Özel Müşterilerinin hesaplarının toplandığı özel bankacılık sisteminde Özel Bir Fonda Kur Korumalı olarak, yüksek getirisi olan alternatif bir yatırım hesabı” olduğunu söyledi.