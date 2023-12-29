Seçil Erzan isim vermedi, mahkeme başkanı sordu: "Kim olduğunu herkes anladı, bahsettiğiniz kişi Fatih Terim mi?"

Bazı müştekilerin avukatı bu soruya, “Kendisi böyle böyle yaptın, böyle böyle yaptın diye bir soru mu olur?” diye itiraz etti.

Mahkeme başkanı bunun üzerine, “Var mı tehdit? Ama baştan beri söylüyor tehdit edildiğini” diye ekledi.

Seçil Erzan, “Ama konunun özü…” diye söz almak istedi.