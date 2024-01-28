Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya siyasilerden tepki

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini gününde silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya tepki yağdı.

Silah Saldırı
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Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya siyasilerden tepki - Resim: 1

İstanbul'da Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında içeridekilere ateş açıldığı bildirildi. Silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların yakalanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

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Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya siyasilerden tepki - Resim: 2

Saldırının ardından siyasetin önde gelen isimleri X hesaplarından tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...

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Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya siyasilerden tepki - Resim: 14
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Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya siyasilerden tepki - Resim: 15
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