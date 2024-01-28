Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya siyasilerden tepki
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini gününde silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya tepki yağdı.
İstanbul'da Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında içeridekilere ateş açıldığı bildirildi. Silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların yakalanması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.
Saldırının ardından siyasetin önde gelen isimleri X hesaplarından tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar...